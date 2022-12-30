بايدن يوقع تشريع تمويل حكومي بـ 1.66 تريليون دولار لعام 2023

قال البيت الأبيض في بيان، إن الرئيس جو بايدن، وقع يوم الخميس، مشروع قانون لتمويل الحكومة الأميركية للسنة المالية 2023، بقيمة 1.66 تريليون دولار.

ووقع بايدن على مشروع القانون الذي أقره الكونغرس، الأسبوع الماضي، أثناء عطلته في سانت كروا.

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ويتضمن التشريع تمويلا عسكريا قياسيا ومساعدات طارئة لأوكرانيا ومزيدا من المساعدات للطلاب ذوي الإعاقة، وتمويلا إضافيا لحماية حقوق العمال والمزيد من موارد التدريب على العمل، إضافة إلى إسكان ميسور التكلفة للعائلات والمحاربين القدامى والفارين من العنف المنزلي.

وأقر مجلس الشيوخ، في وقت سابق، مشروع القانون الواقع في 4000 صفحة بأغلبية 68 صوتا مقابل 29، فيما وافق مجلس النواب عليه بأغلبية 225 مقابل 201 صوت.

وكان التقدم في مشروع القانون، تباطأ بعد أن أدخل السيناتور الجمهوري المحافظ مايك لي، تعديلا استهدف إبطاء الهجرة.

ودفعت هذه الخطوة الديمقراطيين إلى طرح تعديل مقابل يعزز التمويل لوكالات إنفاذ القانون المختلفة التي تعمل على الحدود.

وفشل كلا التعديلين، مما سمح عمليا للمشرعين بالمضي قدما في الحزمة إجمالا.

وأشاد رئيس لجنة المخصصات الديمقراطي باتريك ليهي، بدعم الحزبين للإجراء بعد مفاوضات على مدى شهور.

وقال نظيره الجمهوري ريتشارد شيلبي، إن مشروع القانون "يحتوي الكثير من الأشياء.. الكثير من الأشياء الجيدة".