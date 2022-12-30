اقتصاد تركيا
عجز الميزان التجاري التركي يرتفع 60% في نوفمبر
إلى 8.8 مليار دولار
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أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي، اليوم الجمعة، أن عجز التجارة الخارجية لتركيا ارتفع 60.7% على أساس سنوي إلى 8.8 مليار دولار في نوفمبر، فيما زادت الواردات 14%.
أظهرت البيانات أن الواردات بلغت 30.66 مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات 2.1% إلى 21.9 مليار دولار.
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بحسب البيانات، زاد العجز في الفترة من يناير إلى نوفمبر 153.4% إلى 99.8 مليار دولار.
وفي إطار برنامج اقتصادي تم الكشف عنه العام الماضي، تهدف تركيا إلى التحول إلى تحقيق فائض في الحساب الجاري من خلال زيادة الصادرات وأسعار الفائدة المنخفضة على الرغم من ارتفاع التضخم وتراجع الليرة في السنوات الماضية.
وأدى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأولية عالميا إلى صعوبة تحقيق هذا الهدف.
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