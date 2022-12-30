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اقتصاد الصين

"المركزي" الصيني يضخ 26.3 مليار دولار في النظام المصرفي.. الأكبر منذ 2019

في خطوة تحفيزية بآخر أيام التداول لعام 2022

دبي - العربية.نت
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في خطوة تحفيزية بآخر أيام التداول لعام 2022، ضخ بنك الشعب الصيني، 26.3 مليار دولار في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام.

يأتي ذلك بهدف تعزيز السيولة لدى المؤسسات المالية من خلال أكبر عملية ضخ نقدي أسبوعي منذ عام 2019.

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسي أو ما يعرف بـ"الريبو العكسي" عمليات مالية يقوم فيها البنك المركزي بشراء أوراق مالية من البنوك التجارية من خلال عروض محددة، مع اتفاق بإعادة بيعها مجددا في المستقبل.

وتحاول الصين تحفيز الاقتراض من جانب الأفراد عبر خفض معدلات الفائدة قصيرة الأجل، بهدف زيادة الاستهلاك، وتحسين أرقام النمو الاقتصادي.

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