اقتصاد الصين
"المركزي" الصيني يضخ 26.3 مليار دولار في النظام المصرفي.. الأكبر منذ 2019
في خطوة تحفيزية بآخر أيام التداول لعام 2022
وضع القراءة
100% حجم الخط
في خطوة تحفيزية بآخر أيام التداول لعام 2022، ضخ بنك الشعب الصيني، 26.3 مليار دولار في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام.
يأتي ذلك بهدف تعزيز السيولة لدى المؤسسات المالية من خلال أكبر عملية ضخ نقدي أسبوعي منذ عام 2019.
مادة اعلانية
وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسي أو ما يعرف بـ"الريبو العكسي" عمليات مالية يقوم فيها البنك المركزي بشراء أوراق مالية من البنوك التجارية من خلال عروض محددة، مع اتفاق بإعادة بيعها مجددا في المستقبل.
وتحاول الصين تحفيز الاقتراض من جانب الأفراد عبر خفض معدلات الفائدة قصيرة الأجل، بهدف زيادة الاستهلاك، وتحسين أرقام النمو الاقتصادي.
اقرأ أيضاً
-
الغذاء والتضخم.. شح إمدادات الحبوب والبذور سيُبقي الأسعار مرتفعةالجفاف والحرب في أوكرانيا وتكاليف الطاقة المرتفعة قلصت الإنتاج الزراعي العالمي في 2022 اقتصاد
-
أسهم الاتصالات والتكنولوجيا تصعد بمؤشرات وول ستريت"ستاندرد آند بورز 500" يرتفع 1.73%.. و"ناسداك" يكسب 262.43 نقطة أسواق المال
-
إيرادات "هواوي" ترتفع 0.4% إلى 91.5 مليار دولار في 2022مع تراجع أثر العقوبات الأميركية شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية