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(محطة وقود في مومباي (صورة أرشيفية من رويترز
محطة وقود
اقتصاد الأردن

الأردن يخفض أسعار الوقود لشهر يناير 2023

خفض سعر الديزل 75 فلساً

دبي - العربية.نت
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قررت لجنة تسعير المشتقات البترولية بالأردن، اليوم السبت، تخفيض أسعار الديزل والجاز والبنزين بنوعيه خلال شهر يناير 2023.

كما قررت اللجنة خفض سعر الديزل بمقدار 75 فلسا ليصبح 820 فلسا للتر بدلا من 895 فلسا للتر، وخفض سعر الجاز 75 فلسا من 860 فلسا للتر إلى 785 فلسا.

كما قررت اللجنة خفض سعر البنزين- أوكتان90 من 920 فلسا إلى 900 فلس للتر، وسعر البنزين-أوكتان 95 إلى 1140 فلسا للتر بدلا من 1170 فلسا للتر، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

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وأصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مرسوماً ملكياً، الأسبوع الماضي، بالموافقة على نظام معدل لنظام تسعير المشتقات البترولية وعمولة المرخص له وتعرفته لسنة 2022، الذي أقره مجلس الوزراء بتاريخ 22 ديسمبر 2022.

وبموجب النظام الأردني الجديد فقد أضيفت أسواق الخليج العربي إلى أسواق سنغافورة والبحر الأبيض المتوسط لاستيراد المشتقات النفطية؛ لإعطاء مرونة تسويقية للشركات المستوردة من أجل الحصول على أقل الأسعار وفقاً لنشرة (بلاتس) العالمية المزود الرئيس لمعلومات الطاقة وأسعار المشتقات النفطية، والتي كانت تعتمد أسواق سنغافورة والبحر الأبيض المتوسط فقط قبل تعديل النظام.

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