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كريستين لاغارد
كريستين لاغارد
المركزي الأوروبي

لاغارد: على المركزي الأوروبي منع نمو الأجور السريع من تأجيج التضخم

رئيسة المركزي: البنك يجب أن "يتخذ الإجراءات الضرورية" لخفض التضخم إلى 2%

فرانكفورت - رويترز
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قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، لصحيفة كرواتية إن أجور منطقة اليورو تنمو بوتيرة أسرع مما كان يعتقد سابقا، وإنه يتعين على البنك المركزي الأوروبي منع هذا من زيادة التضخم المرتفع بالفعل.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بإجمالي 2.5 نقطة مئوية منذ يوليو تموز في مسعى لوقف الارتفاع التاريخي في التضخم، وتعهد بمزيد من التشديد النقدي خلال اجتماعاته القادمة في وقت بدأت فيه توقعات نمو الأسعار على المدى الطويل تتجاوز المعدل المستهدف وهو 2%.

ونقلت صحيفة (يوتارني لست) الكرواتية عن لاغارد قولها، اليوم السبت، "نعلم أن الأجور تتزايد وربما بوتيرة أسرع مما كان متوقعا. يجب ألا نسمح لتوقعات التضخم بأن تؤثر على الأسعار على المدى الطويل أو أن يكون للأجور تأثير تضخمي".

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ولم تلمح لاغارد إلى أي تحرك جديد خلال المقابلة لكنها قالت إن البنك يجب أن "يتخذ الإجراءات الضرورية" لخفض التضخم إلى 2% من معدله الحالي الذي يقترب من 10%.

وأضافت لاغارد أن الركود الشتوي المتوقع في الاتحاد الأوروبي، الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة، من المرجح أن يكون قصيرا وغير مؤثر بدرجة كبيرة، بشرط عدم وجود صدمات إضافية.

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