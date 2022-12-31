وزير الزراعة السعودي يعتمد 4 مليارات ريال استثمارات بقطاع الثروة النباتية حتى 2025
الخطة التوسعية ستسهم في إنتاجية إضافية تقدر بنحو 430 ألف طن للبيوت المحمية
اعتمد وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن الفضلي اليوم السبت الخطة التوسعية في قطاع الثروة النباتية والبيوت المحمية باستثمارات قيمتها 4 مليارات ريال حتى 2025.
وقال الفضلي إن الخطة التوسعية ستسهم في إنتاجية إضافية تقدر بنحو 430 ألف طن لتصل الطاقة الإنتاجية للبيوت المحمية إلى أكثر من مليون طن سنويا.
وأوضح الفضلي أن الخطة التوسعية تأتي امتدادا لدعم غير محدود حظي به القطاع الزراعي في المملكة، حيث تجاوزت قيمة القروض التي قدمها صندوق التنمية الزراعية للقطاعات الإنتاجية خلال 2022 نحو 5 مليارات ريال، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
يشار إلى أن إعداد الخطة التوسعية في البيوت المحمية باستخدام التقنيات الحديثة، بدأ منذ وقت مبكر؛ حيث استخدم هذا النوع من الزراعة في المملكة منذ أكثر من (30) عاماً، كما شهدت الزراعة في البيوت المحمية تطوراً ملحوظًا في كل مجالاتها التقنية، والإنتاجية والوقائية، إذ تساعد البيوت المحمية في إنتاج المحاصيل في غير مواعيدها وإطالة مواسم توفرها، كما تعد عاملا رئيسيا لنجاح الإنتاج الزراعي المتخصص، كالزراعة العضوية، وتوفر الحماية من تأثيرات الظروف المناخية المختلفة، مثل موجات الحرارة العالية والمنخفضة على السواء، والأمطار والرياح، كما تحد من انتشار الآفات الزراعية.
وقد أظهرت نتائج البحوث والدراسات العلمية التي نفذتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن استخدام التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي والبيوت المحمية أسهم في توفير مياه الري بنسبة تصل إلى 60%، بالإضافة إلى رفع الإنتاجية، وتقليل التكاليف، وتحسين الجودة، وزيادة أرباح المزارعين.
-
تراجع النشاط الصناعي في الصين رغم رفع قيود مكافحة كوفيدانخفاض للشهر الثالث على التوالي اقتصاد
-
الأردن يخفض أسعار الوقود لشهر يناير 2023خفض سعر الديزل 75 فلساً اقتصاد
-
رئيس الوزراء المصري: خروج بضائع من الموانئ بـ 6.25 مليار دولار خلال ديسمبرمدبولي: وضعنا خطة مع البنك المركزي لسداد متأخرات الموردين اقتصاد