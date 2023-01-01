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معدل التضخم في تركيا
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اقتصاد تركيا

ارتفاع أسعار التجزئة بإسطنبول 2.94% على أساس شهري في ديسمبر

سجلت زيادة سنوية بلغت 92.97%

إسطنبول - رويترز
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قالت الغرفة التجارية في إسطنبول، اليوم الأحد، إن أسعار التجزئة في إسطنبول، أكبر مدن تركيا، ارتفعت 2.94%، على أساس شهري في ديسمبر/كانون الأول لتسجل زيادة سنوية بلغت 92.97%.

وأضافت الغرفة التجارية أن أسعار البيع بالجملة في المدينة، التي يسكنها نحو خمس تعداد تركيا البالغ 84 مليون نسمة، ارتفعت 3.71%، على أساس شهري في الفترة نفسها لتسجل زيادة سنوية 81.31%.

كانت آخر بيانات رسمية معلنة في تركيا بشأن التضخم قد كشفت تراجع معدلاته السنوية إلى 84.39% في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات، منهيا فترة 17 شهرا من الزيادات منذ العام الماضي عندما بدأ البنك المركزي خفض أسعار الفائدة.

وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 2.88% على أساس شهري، مقارنة مع توقعات في استطلاع أجرته رويترز بزيادة 3%.

وعلى أساس سنوي، من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين84.65%. وبلغ أعلى مستوى في 24 عاما عند 85.51% في أكتوبر/تشرين الأول.

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