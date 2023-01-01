البطالة في الهند ترتفع لأعلى مستوى في 16 شهراً عند 8.30% خلال ديسمبر

أظهرت بيانات من مركز مراقبة الاقتصاد الهندي، اليوم الأحد، أن معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى 8.30% في ديسمبر/كانون الأول مسجلا أعلى مستوى في 16 شهرا، مقابل 8.00% في الشهر السابق.

كما أوضحت البيانات أن معدل البطالة في الحضر ارتفع إلى 10.09% في ديسمبر/كانون الأول مقابل 8.96% في الشهر السابق، بينما انخفض معدل البطالة في القرى إلى 7.44% مقابل 7.55%.

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وقال ماهيش فياس المدير التنفيذي للمركز إن الارتفاع في معدل البطالة ليس "سيئا مثلما قد يبدو"، إذ أنه يأتي على خلفية زيادة صحية في معدل المشاركة في القوى العاملة، التي ارتفعت إلى 40.48% في ديسمبر كانون الأول، مسجلة أعلى مستوى في 12 شهرا.

وذكر فياس لرويترز "الأهم هو أن معدل العمالة ارتفع في ديسمبر إلى 37.1% وهو من جديد أعلى مستوى منذ يناير 2022".

ويظل احتواء التضخم وتوفير فرص عمل لملايين الشباب الذين يدخلون إلى سوق العمل من أكبر التحديات لإدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي قبل الانتخابات العامة المقررة في 2024.

وأظهرت بيانات ربع سنوية منفصلة جمعها مكتب الإحصاءات الوطني ونشرها في نوفمبر/شرين الثاني أن معدل البطالة تراجع إلى 7.2% في الربع من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول بالمقارنة مع 7.6% في الربع السابق.