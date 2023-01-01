الحكومة اليمنية تقر اتفاقاً لإنشاء ميناء بحري لتصدير المعادن باستثمارات إماراتية
تصل قيمة الاستثمارات 100 مليون دولار
ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن الحكومة المعترف بها دولياً أقرت عقدا لإنشاء ميناء بحري جديد سيخصص للنشاط التجاري التعديني بمحافظة المهرة أقصى شرق اليمن باستثمارات إماراتية قيمتها 100 مليون دولار.
وقال مسؤول حكومي لرويترز طلب عدم نشر اسمه إن مجلس الوزراء أقر في اجتماعه في عدن أمس السبت رسميا العقد الموقع مع شركة أجهام الإماراتية لإنشاء الميناء البحري في منطقة رأس شروين بمحافظة المهرة بنظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية (بي.أو.تي).
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وأضاف بأن المشروع يتضمن إنشاء ميناء مكون من لسان بحري على عدة مستويات تشمل كاسر أمواج بطول 1000 متر، ورصيفا بحريا بطول 300 متر لرسو السفن، وغاطسا يبلغ 14 مترا في مرحلته الأولى.
وأشار المسؤول إلى أن الميناء سيكون مخصصا لتصدير الحجر الجيري ومعادن أخرى إلى جانب مناولة الحاويات والبضائع بأنواعها المختلفة وتموين السفن.
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