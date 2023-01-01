بنك السودان المركزي يحظر تمويل المتاجرة في العُملات الأجنبية وشراء الأسهم

حظر بنك السودان المركزي على المصارف تمويل المتاجرة في العُملات الأجنبية وشراء الأسهم والأوراق المالية، وسداد عمليات تمويلية قائمة ومتعثرة، وسداد عملية المتاجرة في رصيد الاتصالات واستخداماته.

كما حظر المركزي شراء الأراضي والعقارات عدا المسموح بها وفق الضوابط المنظمة، شراء الذهب ومخلفاته، بالإضافة إلى شراء السيارات عدا المسموح بها.

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يأتي ذلك ضمن إعلان بنك السودان المركزي، سياسته النقدية للعام 2023م والتي تستهدف تحقيق الاستقرار النقدي والمُساهمة في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الشمول المالي وتشجيع التمويل الأخضر بخلق فرص مُواتية للتمويل المستدام لمواجهة تحديات ومخاطر التغيُّر المناخي، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار بنك السودان المركزي إلى أن سياسته النقدية تستهدف استقرار المستوى العام للأسعار وخفض معدل التضخُّم إلى 25% بنهاية العام 2023، ونمو في القاعدة النقدية بمعدل 57%، ونمو عرض في النقود بمعدل 28%.

كما تستهدف السياسة النقدية استقامة مرونة سعر الصرف، والاستمرار في توحيد سوق النقد الأجنبي، وضمان تحقيق ذلك حدد البنك المركزي الاحتياطي النقدي القانوني للبنوك بنسبة 20% من جملة الودائع الخاضعة للاحتياطي النقدي، بجانب عمليات السوق المفتوحة وعمليات مُبادلة وبيع وشراء النقد الأجنبي.