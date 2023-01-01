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اقتصاد الإمارات

تراجع أسعار الوقود في الإمارات مع غروب 2022

شهر يوليو الماضي كان قد شهد أكبر زيادة في الأسعار خلال العام

دبي - العربية.نت
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شهدت أسعار الوقود بكل مشتقاتها في الإمارات انخفاضات ملحوظة مع مطلع العام الجديد 2023، حيث تراجعت أسعار البنزين والديزل لشهر يناير 2023 بحوالي 1.85 درهم في البنزين و1.47 درهم تخفيضاً لكل لتر في الديزل مقارنة بأسعار شهر يوليو الماضي والذي شهد أكبر زيادة في الأسعار خلال عام 2022.

وتم خفض سعر لتر البنزين السوبر "98" بمقدار 1.85 درهم من 4.63 درهم في يوليو الماضي إلى 2.78 درهم في يناير 2023 وبنسبة نزول بلغت نحو 40%، كما نزل لتر البنزين خصوصي "95" بمقدار 1.85 درهم من 4.52 درهم في يوليو الماضي إلى 2.67 درهم في يناير وبنسبة نزول بلغت نحو 41%.

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وهبط سعر لتر بنزين "إي بلس" (91) بمقدار 1.49 درهم من 4.44 درهم في يوليو الماضي إلى 2.59 درهم في يناير، وبنسبة نزول بلغت 33.6 %، بحسب صحيفة "البيان".

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كما تراجع سعر لتر الديزل بمقدار 1.47 درهم لكل لتر من 4.76 درهم في يوليو الماضي إلى 3.29 درهم في يناير 2023 وبنسبة نزول بلغت نحو 31%.

وشهد شهر يوليو الماضي ذروة ارتفاع أسعار الوقود بكل مشتقاتها في الإمارات بسبب زيادة أسعار عمليات الشحن وتكاليف النقل، وارتفاع معدلات التضخم العالمي على مدار العام الماضي وبالتالي زيادة واضحة في الأسعار عموماً، فضلاً عن حالة الانفتاح التي شهدها العالم على مدار الشهور الماضية مع الشعور بالتعافي من جائحة "كوفيد 19" والتي أعقبت فترة الإغلاق في 2020. بالإضافة إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط العالمية

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