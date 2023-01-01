صندوق النقد الدولي يحذر من عام "صعب" للاقتصاد العالمي في 2023
رئيسة صندوق النقد الدولي: عام 2023 سيكون صعبا على معظم الاقتصاد العالمي
أطلقت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي تحذيرا قويا بشأن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي في عام 2023.
"بالنسبة لجزء كبير من الاقتصاد العالمي، فإن 2023 سيكون عامًا صعبًا باعتبار المحرك الرئيسي للنمو العالمي - الولايات المتحدة وأوروبا والصين - كلها تعاني من الضعف"، بحسب كريستالينا غورغيفا يوم الأحد.
ما هو الخطر الأكبر على الاقتصاد العالمي في 2023؟
سيكون العام الجديد "أصعب من العام الذي غادرناه"، وفق ما قالت غورغيفا لبرنامج إخباري صباح اليوم الأحد على شبكة "CBS".
وأشارت إلى أن الاقتصادات الرئيسية الثلاثة - الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين - كلها تتباطأ في وقت واحد.
وأوضحت أن عام 2023 سيكون صعبا على معظم الاقتصاد العالمي، حيث يتوقع دخول ثلث الاقتصاد العالمي في ركود خلال العام.
"نصف الاقتصادات الأوروبية ستدخل في الركود، وزيادة إصابات كوفيد في الصين تمثل أنباء مقلقة للاقتصاد العالمي في الأجل القريب"، بحسب غورغيفا.
ولفتت إلى أن آفاق الاقتصادات الناشئة أسوأ بسبب مستويات الدين وقوة الدولار.
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