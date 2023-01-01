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السعودية تدشن مجلساً للاستدامة لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية
الصناعة في السعودية
اقتصاد السعودية

"الصناعة" السعودية تبدأ تقديم خدمة شهادات المنشأ للمنتجات الوطنية إلكترونيًا

تعد شهادة المنشأ وثيقة تفيد بأن المنتجات المصدرة للخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني

دبي - العربية.نت
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بدأت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، اليوم الأحد، في تقديم خدمة إصدار "شهادات المنشأ" للمنتجات الوطنية وذلك عبر موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي: https://coo.mim.gov.sa/.

وأوضحت الوزارة أن شهادات المنشأ تتضمن 4 نماذج هي شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وللمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ "التفضيلية" النموذج الموحد لدول الخليج العربية عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي تشمل اتفاقيات التجارة الحرة، إضافة إلى نموذج شهادة المنشأ لباقي الدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية.

وتعد شهادة المنشأ وثيقة تفيد بأن المنتجات المصدرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

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كما تستهدف الخدمة المنشآت الصناعية والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وكذلك قطاع الأفراد ويشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين وغيرهم.

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