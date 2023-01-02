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صادرات تركيا ترتفع 12.9% إلى 254.2 مليار دولار في 2022

أردوغان: صادرات تركيا إلى الاتحاد الأوروبي زادت 12% في العام الماضي

إسطنبول - رويترز
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن صادرات بلاده ارتفعت 12.9% إلى 254.2 مليار دولار العام الماضي مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وقال في مؤتمر إن الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي زادت 12% في 2022، مضيفا أن تركيا تعمل على هدف أن تصبح واحدة من أكبر 10 مصدرين في العالم.

وكان وزير التجارة التركي محمد موش، قال إن صادرات بلاده ارتفعت 1.9% إلى 21.9 مليار دولار في نوفمبر، فيما بلغت الواردات 30.7 مليار دولار في الشهر نفسه.

ووفقا لحسابات رويترز المستندة لبيانات وزارة التجارة، فقد قفز العجز التجاري لتركيا 65% على أساس سنوي في نوفمبر إلى 8.8 مليار دولار، إذ يواصل ارتفاع تكاليف واردات الذهب والطاقة توسيع العجز.

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