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اليورو

لاغارد: انضمام كرواتيا إلى منطقة اليورو يظهر استمرار جاذبية العملة الموحدة

زيادة عدد أعضاء صانعي السياسات في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إلى 26 مع انضمام محافظ المركزي الكرواتي

دبي - العربية.نت
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قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إن انضمام كرواتيا إلى منطقة اليورو يؤكد أن اليورو عملة جذابة، الأمر الذي يجلب الاستقرار للدول الأعضاء.

وأضافت لاغارد أن كرواتيا عملت بجد لتصبح العضو العشرين في منطقة اليورو، ما يعني أيضا زيادة عدد أعضاء صانعي السياسات في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إلى 26، وذلك مع انضمام محافظ البنك المركزي الكرواتي.

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جدير بالذكر أن كرواتيا اعتمدت مع مطلع العام الجديد، العملة الأوروبية الموحدة وألغت الإجراءات الحدودية أمام حاملي جوازات السفر الأوروبية، وهما محطتان رئيسيتان لهذه الدولة منذ انضمامها للاتحاد الأوروبي قبل نحو عقد من الزمن.

وودعت الدولة الواقعة في منطقة البلقان عملتها الكونا لتصبح الدولة العشرين في منطقة اليورو.

كما انضمت البلاد إلى منطقة شينغن التي تتيح لأكثر من 400 مليون شخص التنقل بلا تأشيرات بين دولها التي ارتفع عددها بدخول كرواتيا إلى 27 دولة.

ويقول خبراء إن اعتماد اليورو سيسهم في دعم اقتصاد كرواتيا في وقت يسجل التضخم ارتفاعا في أنحاء العالم على وقع غزو روسيا لأوكرانيا الذي تسبب بازدياد أسعار السلع الغذائية والوقود.

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