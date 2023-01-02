154 مليار ريال حجم سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية بنهاية 2022

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية، أن حجم سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، بلغ 154 مليار ريال نهاية العام 2022، مشيرة إلى أنه بذلك تعد السعودية من أكبر أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات في المنطقة.

وأوضحت الهيئة، أن عدد الشركات المسجلة عبر "منصة تك" التابعة لها، وصل إلى 600 شركة، لافتة إلى أن مجال التقنيات الناشئة، شهد انتعاشا ضخما بوصول عدد اشتراكات إنترنت الأشياء "M2M" إلى أكثر من 11 مليون اشتراك، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وأضافت هيئة الاتصالات أنه تم إدراج 11 شركة في السوق المالية، فيما تم الإطلاق التجاري لشركتين إضافيتين لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO).

وبينت أنه تم أيضا إطلاق بيئة تنظيمية تجريبية متخصصة في التقنيات الناشئة، وتسجيل أكثر من 87 منتجا تقنيا محليا تتجاوز مبيعاتها السنوية 500 مليون ريال لعملاء وموزعين في 28 دولة.

وضمن أدوارها التنظيمية، أطلقت الهيئة أكاديمية التنظيمات الرقمية للعمل على تطوير الكوادر البشرية في مجال التنظيمات الرقمية، والإسهام في تمكين تحول المملكة إلى مجتمع رقمي وتعزيز التنظيم التشاركي، حيث استفادت 19 جهة خاصة وحكومية منها، عبر7 برامج تدريبية أقامتها الأكاديمية.

وتميز أداء الهيئة مؤسسياً بحصدها العديد من الجوائز والشهادات خلال العام المنصرم بحصولها على أربع شهادات تميز في القمة العالمية لمجتمع المعلومات، ونيلها جائزة مجلس التعاون الخليجي الحكومية للموارد البشرية عن فئة التميز في إدارة المواهب من بين 200 جهة مشاركة، وحصدها جائزة أفضل مكتب إدارة مشاريع بالمملكة، كما كانت الهيئة ضمن أفضل خمس جهات حكومية في المملكة في قياس التحول الرقمي الحكومي.