اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اقتصاد أوروبا

"S&P": نهاية تباطؤ نشاط الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو وسط زيادة التفاؤل

مؤشر الإنتاج المستقبلي بمنطقة اليورو يقفز إلى 53.8 نقطة من 48.8

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أظهر مؤشر s&p global لمديري المشتريات، أن التباطؤ في نشاط الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو قد انتهى، مع بدء سلاسل التوريد في التعافي وتراجع الضغوط التضخمية، مما أدى إلى زيادة التفاؤل بين مديري المصانع.

وارتفع مؤشر قطاع الصناعات التحويلية إلى 47.8 نقطة في ديسمبر من 47.1 نقطة في نوفمبر.

ودفع تراجع الضغوط التضخمية وتعافي سلاسل التوريد واحتمال تجنب أزمة طاقة مديري المشتريات للتفاؤل، ليقفز مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى 53.8 نقطة من 48.8.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
من خلال 16 قرارًا.. خطة ممنهجة لطالبان لإقصاء المرأة الأفغانية من خلال 16 قرارًا.. خطة ممنهجة لطالبان لإقصاء المرأة الأفغانية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط