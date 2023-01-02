"S&P": نهاية تباطؤ نشاط الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو وسط زيادة التفاؤل

أظهر مؤشر s&p global لمديري المشتريات، أن التباطؤ في نشاط الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو قد انتهى، مع بدء سلاسل التوريد في التعافي وتراجع الضغوط التضخمية، مما أدى إلى زيادة التفاؤل بين مديري المصانع.

وارتفع مؤشر قطاع الصناعات التحويلية إلى 47.8 نقطة في ديسمبر من 47.1 نقطة في نوفمبر.

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ودفع تراجع الضغوط التضخمية وتعافي سلاسل التوريد واحتمال تجنب أزمة طاقة مديري المشتريات للتفاؤل، ليقفز مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى 53.8 نقطة من 48.8.