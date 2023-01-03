احتياطي مصر الأجنبي يرتفع إلى 34.003 مليار دولار في ديسمبر

كشف البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، عن زيادة صافي احتياطيات مصر الأجنبية إلى 34.003 مليار دولار في ديسمبر من 33.332 في نوفمبر 2022، وفق رويترز.

بذلك يكون الاحتياطي الأجنبي المصري قد ارتفع بمقدار 671 مليون دولار خلال شهر.

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وفي الشهر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على حزمة دعم مالي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا، مضيفا أنها ستحفز تمويلا إضافيا بنحو 14 مليار دولار.

وجاء في بيان الصندوق أن الحزمة تتضمن نظام سعر صرف مرن وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الطبقات الأولى بالرعاية.

وأضاف البيان أن الاتفاق يتيح صرف 347 مليون دولار لمصر على الفور لدعم ميزان المدفوعات في مصر وميزانيتها العامة.