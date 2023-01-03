اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
المركزي المصري

احتياطي مصر الأجنبي يرتفع إلى 34.003 مليار دولار في ديسمبر

صندوق النقد صرف 347 مليون دولار الشهر الماضي ضمن اتفاق قرض إجمالي بـ3 مليارات

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

كشف البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، عن زيادة صافي احتياطيات مصر الأجنبية إلى 34.003 مليار دولار في ديسمبر من 33.332 في نوفمبر 2022، وفق رويترز.

بذلك يكون الاحتياطي الأجنبي المصري قد ارتفع بمقدار 671 مليون دولار خلال شهر.

وفي الشهر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على حزمة دعم مالي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا، مضيفا أنها ستحفز تمويلا إضافيا بنحو 14 مليار دولار.

المركزي المصري يبيع أذون خزانة بـ 850 مليون دولار أسواق المال المركزي المصري المركزي المصري يبيع أذون خزانة بـ 850 مليون دولار

وجاء في بيان الصندوق أن الحزمة تتضمن نظام سعر صرف مرن وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الطبقات الأولى بالرعاية.

وأضاف البيان أن الاتفاق يتيح صرف 347 مليون دولار لمصر على الفور لدعم ميزان المدفوعات في مصر وميزانيتها العامة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الاستثمار الزراعي يسهم في دفع الاقتصاد السعودي الاستثمار الزراعي يسهم في دفع الاقتصاد السعودي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط