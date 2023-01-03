ارتفاع التوظيف في القطاع غير النفطي السعودي خلال ديسمبر.. الأعلى منذ 5 سنوات

تراجع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المعدل إلى 56.9 في ديسمبر من 58.5 في نوفمبر، غير أنه لا يزال أعلى بكثير من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وعلى الرغم من تراجع القراءة لأدنى مستوى في ثلاثة أشهر، أظهرت الأرقام ارتفاع التوظيف في القطاع غير النفطي في ديسمبر بأعلى وتيرة منذ يناير من العام 2018.

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في الوقت نفسه، ارتفعت تدفقات الطلبات الجديدة بشكل حاد، حيث أفاد 30% من الشركات المشمولة بالدراسة أنها سجلت نموا في ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر الماضي.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، نايف الغيث: "نلاحظ أن ظروف التشغيل ظلت مواتية في ديسمبر، واتسمت بنمو سريع في الأنشطة غير النفطية وسوق عمل قوية بنهاية عام 2022، مع وجود قوة دفع للوظائف والأجور أكبر بكثير مما كان يُعتقد سابقا".

وأضاف: "بشكل عام، تشير بيانات ديسمبر إلى استمرار النمو للربع الرابع مع تفاؤل بشأن العام المقبل، هذا جعلنا نتوقع بقوة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بما يتجاوز 4% في عام 2023".