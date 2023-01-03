التضخم في ألمانيا يرتفع إلى 9.6% في ديسمبر على أساس سنوي

أظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أن أسعار المستهلكين الألمان المنسقة للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ارتفعت 9.6% في ديسمبر على أساس سنوي.

وأضاف المكتب أن الأسعار انخفضت 1.2% بالمقارنة مع أرقام نوفمبر.

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كان محللون توقعوا تراجع البيانات المنسقة 0.5% على أساس شهري وزيادتها 10.7% على أساس سنوي.

وينشر مكتب الإحصاء البيانات التفصيلية لشهر ديسمبر على موقعه الإلكتروني.