اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أحد أسواق برلين (فرانس برس)
أحد أسواق برلين (فرانس برس)
تضخم

التضخم في ألمانيا يرتفع إلى 9.6% في ديسمبر على أساس سنوي

أسعار المستهلكين انخفضت 1.2% بالمقارنة مع أرقام نوفمبر

برلين - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أن أسعار المستهلكين الألمان المنسقة للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ارتفعت 9.6% في ديسمبر على أساس سنوي.

وأضاف المكتب أن الأسعار انخفضت 1.2% بالمقارنة مع أرقام نوفمبر.

كان محللون توقعوا تراجع البيانات المنسقة 0.5% على أساس شهري وزيادتها 10.7% على أساس سنوي.

وينشر مكتب الإحصاء البيانات التفصيلية لشهر ديسمبر على موقعه الإلكتروني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الاستثمار الزراعي يسهم في دفع الاقتصاد السعودي الاستثمار الزراعي يسهم في دفع الاقتصاد السعودي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط