انخفاض مفاجئ في البطالة بألمانيا

تراجعت البطالة في ألمانيا بشكل غير متوقع، حيث أظهر أكبر اقتصاد في أوروبا مرونة في وقت أدت أزمة الطاقة في أوروبا إلى احتمالية حدوث ركود.

قالت وكالة العمل الفيدرالية في بيان اليوم الثلاثاء، إن البطالة في ألمانيا انخفضت بمقدار 13000 في ديسمبر. وتوقع جميع الاقتصاديين الخمسة عشر الذين شملهم استطلاع لوكالة بلومبرغ حدوث زيادة. وبلغ معدل البطالة 5.5٪، وهو أيضا أفضل مما كان متوقعا.

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وبينما يعاني الاقتصاد الألماني من تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، تحسنت الحالة المزاجية في الأسابيع الأخيرة، حيث أظهر التضخم علامات على بلوغ الذروة، ومن المحتمل تجنب النقص في الغاز الطبيعي.

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل، إنه متفائل بأن البلاد يمكن أن تفلت من ركود حاد، بحسب "بلومبرغ".

وأكد مؤشر مديري المشتريات من S&P Global هذا الأسبوع أيضًا أن الانكماش في قطاع التصنيع المهم في ألمانيا آخذ في التراجع، مع تلاشي اختناقات سلسلة التوريد التي أعاقت القطاع أثناء الوباء بشكل متزايد.

ظلت سوق العمل مستقرة في ألمانيا، على الرغم من المخاوف من حدوث ركود، حيث بلغ التوظيف العام الماضي أعلى مستوى له منذ إعادة توحيد ألمانيا في العام 1990.