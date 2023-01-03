القطاع الصناعي الخاص في الصين يسجل انكماش حاد خلال ديسمبر

تراجع مؤشر مدراء المشتريات الصناعي للقطاع الخاص في الصين "Caixin" إلى 49 نقطة في ديسمبر مقارنة مع 49.4 نقطة نوفمبر.

ومع القراءة المسجلة في شهر ديسمبر يكون المؤشر أظهر انكماشا تحت مستوى الـ50 نقطة للشهر الخامس على التوالي بسبب تأثير الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد.

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وعلى الرغم من تراجع المؤشر بأعلى وتيرة منذ ثلاثة أعوام فإن القراءة الأخيرة جاءت أفضل من توقعات المحللين التي كانت تدور عند 48.8 نقاط.

يأتي هذا التقلص في الوقت الذي خففت فيه الصين فجأة في وقت سابق الشهر الماضي قيود كورونا بعد سنوات من المحاولات للقضاء على الفيروس.

وتواجه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة الآن تفشيا على مستوى البلاد، بعد أن توقفت السلطات عن نشر إحصاء يومي للإصابات بـ"كوفيد-19".

وحسب بيانات هيئة الإحصاءات الصينية، فقد حافظ قطاع البناء على توسعه في ديسمبر، حيث بلغ المؤشر الفرعي للأنشطة التجارية فيه 54.4 نقطة، بانخفاض 1 نقطة عن الشهر السابق.

وكان قطاع الخدمات أضعف في ديسمبر حيث أثر "كوفيد-19" وعوامل أخرى على أنشطة السوق. وانخفض المؤشر الفرعي للأنشطة التجارية فيه 5.7 نقطة عن الشهر السابق إلى 39.4 نقطة.