تراجع التضخم في تركيا إلى 64.27% في ديسمبر

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن التضخم السنوي في تركيا تراجع إلى 64.27% في ديسمبر/كانون الأول منخفضا عن التوقعات، بعد أن سجل أعلى مستوياته في 24 عاما في أكتوبر/تشرين الأول.

وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 1.18% على أساس شهري، مقارنة مع 2.7% متوقعة في استطلاع أجرته رويترز.

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وعلى أساس سنوي، كانت التوقعات تشير إلى تضخم أسعار المستهلكين بنسبة 66.8%. وكان التضخم قد بلغ أعلى مستوى في 24 عاما عند 85.51% في أكتوبر/تشرين الأول.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين المحليين 0.24% على أساس شهري في ديسمبر/كانون الأول مع ارتفاعه 97.72% على أساس سنوي.