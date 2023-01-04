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قمح.
اقتصاد

تراجع أسعار الحبوب مع تجنب المتعاملين المخاطر في بداية العام

المنتجات الزراعية الأميركية بدت أقل جاذبية للمستثمرين بسبب صعود الدولار

شيكاغو - رويترز
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قال محللون إن العقود الآجلة للحبوب وفول الصويا في سوق شيكاغو للتجارة (بورصة شيكاغو) تعثرت يوم الثلاثاء، في تداول شهد "عزوفا عن المخاطرة"، وسط ضغوط غير مباشرة من تراجعات في الأسواق الأخرى وصعود الدولار الأميركي.

كما تراجعت أسعار النفط وهبطت الأسهم الأميركية.

وبدت المنتجات الزراعية الأميركية أقل جاذبية للمستثمرين، بسبب صعود الدولار، الذي يتجه نحو أكبر ارتفاع في يوم واحد في أكثر من ثلاثة أشهر.

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وقال سمسار السلع لدى "فيوتشرز وان"، مات ويجاند: "إنها حالة عزوف عن المخاطرة في بداية العام".

ونزلت أكثر عقود فول الصويا نشاطا في بورصة شيكاغو 31 سنتا إلى 14.93 دولار للبوشل، فيما انخفضت الذرة تسعة سنتات إلى 6.69 دولار ونصف السنت للبوشل.

كما سجل القمح انخفاضا بمقدار 20 سنتا وثلاثة أرباع السنت إلى 7.71 دولار وربع سنت للبوشل.

وشهدت الأسواق تراجعا بعد تحقيق مكاسب سنوية في العام 2022.

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