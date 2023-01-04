اقتصاد بريطانيا
سوناك: أتعهد بخلق وظائف وخفض الدين القومي ودعم الرعاية الطبية
الحكومة البريطانية تتصرف بشكل طارئ لمواجهة الإضرابات خاصة في القطاعات الطبية
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قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الأربعاء، إن الحكومة تتعهد بخلق وظائف وخفض الدين القومي ودعم الرعاية الطبية.
وأضاف سوناك: "نقود حوارا مع النقابات للوصول إلى حل مسؤول ومنصف لإنهاء الإضرابات".
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وأشار إلى تصرف بشكل طارئ لمواجهة الإضرابات خاصة في القطاعات الطبية.
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