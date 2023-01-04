صندوق الاستثمارات يتفق مع "لونجي" على توطين صناعة منتجات الطاقة الشمسية بالسعودية

وقّع صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة "لونجي جرين إنيرجي تكنولوجي" اتفاقية تهدف لتوطين صناعة منتجات وخدمات الطاقة الشمسية في المملكة.

وبحسب تغريدة للصندوق في موقع التواصل- "تويتر"، فإن الاتفاقية تتماشى مع استراتيجية الصندوق لتمكين القطاعات الواعدة محليا، ومنها المرافق الخدمية والطاقة المتجددة لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

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كان صندوق الاستثمارات العامة قد استحوذ على 9.5% في شركة "سكاي بورن رينيوبلز" المتخصصة عالمياً في مجال تطوير وتشغيل تقنيات إنتاج الطاقة باستخدام الرياح البحرية، إلى جانب "غلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز" الذي يُعد أحد أهم المدراء العالميين في إدارة الأصول في قطاع البنية التحية.

وتسهم الخطوة في تعزيز جهود مشاركة صندوق الاستثمارات العامة في تمكين نمو مصادر الطاقة النظيفة، وذلك عبر الاستثمار في منصة لإنتاج طاقة الرياح البحرية في عدة مناطق حول العالم.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة عدداً من الاستثمارات الاستراتيجية في قطاعات منخفضة الكربون مثل المركبات الكهربائية، ومشاريع الطاقة الشمسية التي يهدف الصندوق فيها لتطوير 70% من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة بحلول عام 2030. ومن ذلك استثمارات متعددة في قطاع الطاقة المتجددة مثل شركة أكواباور ومشروع سدير للطاقة الشمسية ومشروع شعيبة للطاقة الشمسية وقطاع المركبات الكهربائية من خلال الاستثمار في شركة السباقات البحرية الكهربائية المحدودة E1 Series، ولوسِد موتورز، وسير.

وأعلن الصندوق في سبتمبر 2021 عن نية تأسيس مبادرة السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني من قبل صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة تداول السعودية، والتي نتج عنها تنظيم مزادها الأول والأكبر من نوعه على مستوى العالم لتداول 1.4 مليون طن من الائتمان الكربوني في أكتوبر 2022.