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البنك المركزي التونسي
البنك المركزي التونسي
اقتصاد تونس

محافظ المركزي التونسي يحذر من خطر خروج التضخم عن السيطرة

مدافعاً عن قراره رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع الماضي

تونس - رويترز
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حذر محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، اليوم الأربعاء، من أن بلاده قد لا تستطيع السيطرة على معدلات التضخم إذا لم يتم اتخاذ إجراءات، مدافعا عن قراره رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع الماضي.

ورفع البنك يوم الجمعة سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى 8% من 7.25% في ثالث زيادة خلال العام الماضي. لكن قرار رفع الفائدة أثار غضب الحكومة.

قال وزير الاقتصاد سمير سعيد أمس الثلاثاء، إن الزيادة البالغة 75 نقطة أساس كانت كبيرة وستزيد مصاعب الشركات الصغيرة والمتوسطة.

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وأضاف: "أتفهم استقلالية البنك المركزي وأنا أكثر المدافعين عنه، وأتفهم حرصه على مكافحة التضخم، لكنني كنت أفضل ألا تتجاوز الزيادة 25 نقطة أساس".

لكن العباسي قال في مؤتمر صحافي، إنه ليست هناك أدوات وخيارات كثيرة لمحاربة التضخم ذي المنحى التصاعدي.

وأضاف: "معدلات التضخم قد تخرج عن نطاق السيطرة إذا لم يتم رفع سعر الفائدة الرئيسي".

وتوقع محافظ البنك المركزي أن يبلغ معدل التضخم 11% في المتوسط عام 2023، ارتفاعا من 8.3% العام الماضي.

وقال: "الوضع سيكون صعبا إذا لم تتوصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي".

وتسعى تونس، التي تكافح لحل أسوأ أزماتها المالية، للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات لا تحظى بقبول شعبي، وتشمل خفض الإنفاق وتجميد الأجور وتخفيضات في دعم الطاقة والغذاء.

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