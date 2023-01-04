نمو القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات يواصل التباطؤ في ديسمبر

أظهر مسح، اليوم الأربعاء، أن نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات تباطأ في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي، في حين تراجع نمو الإنتاج لأدنى مستوى في 15 شهرا.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 54.2 نقطة في ديسمبر من 54.4 نقطة في نوفمبر، متفقا مع المتوسط.

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وكتب الخبير الاقتصادي لدى "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتيليجنس"، ديفيد أوين: "يعكس التباطؤ التحركات النزولية في ثلاثة من أكبر مكونات مؤشر مديري المشتريات، مع تراجع الإنتاج ونمو الأعمال الجديدة إلى أدنى مستوياتهما في 15 شهرا، في حين ارتفع مؤشر التوظيف بأدنى معدل في ثمانية أشهر".

وقال: "في حين أن ظروف الطلب المحلي ما زالت قوية نسبيا، فقد أدى ضعف الاقتصاد العالمي إلى أول انخفاض في أعمال التصدير الجديدة منذ أغسطس 2021".

وظل المؤشر الفرعي للإنتاج يظهر نموا كبيرا في نشاط القطاع الخاص غير النفطي، رغم تراجعه إلى 58.8 نقطة في ديسمبر من 59.9 في الشهر السابق.

وانخفض المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 55.5 نقطة من 55.7 في نوفمبر، كما تباطأ مؤشر التوظيف أيضا ليسجل 50.6 نقطة الشهر الماضي مقارنة مع 51.5 في نوفمبر.