اقتصاد أميركا
العجز التجاري الأميركي يتقلص في نوفمبر بأكبر وتيرة بـ 14 عاما
انخفض العجز التجاري 21% إلى 61.5 مليار دولار (أدنى مستوى منذ سبتمبر 2020)
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تقلص العجز التجاري للولايات المتحدة بأكبر وتيرة في قرابة 14 عاما في نوفمبر/تشرين الثاني، إذ تراجعت الواردات في ظل تباطؤ الطلب المحلي مع ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وقالت وزارة التجارة اليوم الخميس، إن العجز التجاري انخفض 21% إلى 61.5 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2020.
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والانخفاض بالنسبة المئوية في العجز التجاري هو الأكبر منذ فبراير/شباط 2009.
وهوت الواردات قيمة 6.4% إلى 313.4 مليار دولار، مع انخفاض الواردات من البضائع 7.5% إلى 254.9 مليار دولار.
وتراجعت الصادرات 2% إلى 251.9 مليار دولار، إذ انخفضت صادرات البضائع 3% إلى 170.8 مليار دولار، لكن صادرات السيارات وقطع الغيار والمحركات كانت الأعلى منذ أغسطس/آب 2019.
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