انخفاض طلبات إعانة البطالة في أميركا لأدنى مستوى في 3 أشهر الأسبوع الماضي

انخفض عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة إلى أدنى مستوى له في 3 أشهر الأسبوع الماضي، بينما انخفض تسريح العمال 43% في ديسمبر/كانون الأول، مما يشير إلى تراجع سوق العمل وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة.

وقالت وزارة العمل اليوم الخميس إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت 19 ألف طلب إلى رقم معدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 204 آلاف في الأسبوع المنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول، وهو أدنى مستوى منذ نهاية سبتمبر/أيلول.

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وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تلقي 225 ألف طلب.

وتأثرت البيانات بحالة التقلب التي صاحبت عطلة نهاية العام. ومن خلال تلك التقلبات، ظلت الطلبات عند مستويات منخفضة للغاية على الرغم من تسريح العمال في قطاع التكنولوجيا والصناعات الحساسة لسعر الفائدة مثل الإسكان والتمويل.

وذكرت وزارة العمل أمس الأربعاء أنه كان هناك 10 ملايين و458 ألف وظيفة شاغرة بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني، مما يعني 1.74 وظيفة لكل شخص عاطل عن العمل.

وأظهر التقرير أيضا أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد أسبوع أول من المطالبات انخفض 24 ألفا إلى 1.694 مليون في الأسبوع المنتهي في 24 ديسمبر/كانون الأول.