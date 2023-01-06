أسعار الغذاء العالمية تسجل ارتفاعاً قياسياً في 2022 رغم تراجعات ديسمبر

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن أسعار الغذاء العالمية تراجعت في ديسمبر مسجلة تاسع انخفاض شهري على التوالي، لكنها ارتفعت بأكثر من 14٪ في عام 2022، مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ بدء الأرقام القياسية.

بلغ مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، الذي يقيس الأسعار الدولية للسلع الغذائية الأكثر تداولًا على المستوى العالمي، في المتوسط 132.4 نقطة الشهر الماضي مقارنة مع 135.00 نقطة معدلة لشهر نوفمبر.

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بالنسبة لعام 2022 ككل، بلغ متوسط المؤشر القياسي 143.7 نقطة، بزيادة 18 نقطة أو 14.3٪ عن عام 2021، وهو الأعلى منذ بدء التسجيلات في عام 1990.

قالت "الفاو" إن تراجع المؤشر في ديسمبر كان مدفوعا بانخفاض حاد في الأسعار الدولية للزيوت النباتية، إلى جانب بعض الانخفاضات في أسعار الحبوب واللحوم، لكن الزيادات الطفيفة في أسعار السكر ومنتجات الألبان خففت من أثر ذلك.

ارتفعت أسعار المواد الغذائية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي، بسبب مخاوف من تعطل التجارة في البحر الأسود. وقد تقلصت الزيادات جزئيًا بسبب اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا الذي تدعمه الأمم المتحدة.

وقالت منظمة "الفاو" العام الماضي، إن تكاليف استيراد المواد الغذائية في عام 2022، ستدفع أفقر الدول إلى تقليص الكميات المشحونة.

وأضافت أن مؤشر أسعار المواد الغذائية يشمل متوسط مؤشرات أسعار اللحوم والألبان والحبوب والزيوت النباتية والسكر، مرجحًا بمتوسط حصص الصادرات لكل مجموعة للفترة 2014-2016.