إحباط هجوم إلكتروني "ضخم" على البنك المركزي الإيراني

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية، اليوم الجمعة، عن رئيس شركة اتصالات البنية التحتية في إيران، قوله إنه جرى إحباط هجوم إلكتروني وصفه بأنه "ضخم"، على البنك المركزي الليلة الماضية.

وأضاف رئيس شركة اتصالات البنية التحتية، أن الهجوم طال أيضا منصتي بله وروبيكا، وتسبب في حجب الخدمة.

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وأشار إلى أن البنوك والمؤسسات المالية وشركات الإنترنت والبنى التحتية للاتصالات، تتعرض إلى "أكبر حجم من الهجمات الأجنبية"، مؤكدا أنه تم إحباطها جميعا.