اقتصاد أميركا
نمو قوي للوظائف في أميركا.. والبطالة تنخفض
ارتفاع تكاليف الاقتراض قد يؤدي لانحسار الزخم بنسبة كبيرة في سوق العمل بحلول منتصف العام
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حافظ الاقتصاد الأميركي على وتيرة قوية لنمو الوظائف في ديسمبر، مع تراجع معدل البطالة إلى 3.5%، لكن ارتفاع تكاليف الاقتراض في ظل مكافحة البنك المركزي للتضخم قد يؤدي لانحسار الزخم بنسبة كبيرة في سوق العمل بحلول منتصف العام.
قالت وزارة العمل الأميركية في تقريرها الذي يحظى بمتابعة قوية اليوم الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت 223 ألف وظيفة الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات نوفمبر لتظهر خلق 256 ألف وظيفة بدلا من 263 ألفا قبل التعديل.
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كان خبراء اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز زيادة الوظائف بواقع 200 ألف وظيفة، وتراوحت التقديرات بين 130 ألف وظيفة و350 ألفا.
وانخفض معدل البطالة في أميركا إلى 3.5% من 3.6% في نوفمبر.
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