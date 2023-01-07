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علما اليابان وأميركا
اقتصاد أميركا

أميركا واليابان توقعان نسخة محدثة لمذكرة تعاون بشأن الأمن الإلكتروني

وزارة الأمن الداخلي الأميركية وقعت الاتفاق مع وزارة الاقتصاد اليابانية

واشنطن - رويترز
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قالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، إن الولايات المتحدة واليابان وقعتا أمس الجمعة على نسخة محدثة من مذكرة تعاون بشأن الأمن الإلكتروني لتعزيز التعاون العملي في هذا المجال.

ووقع المذكرة في واشنطن وزير الأمن الداخلي الأميركي أليخاندرو مايوركاس، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا.

وذكر بيان أن الوزيرين استضافا مائدة مستديرة مع ممثلي الأعمال اليابانية حول دعم حقوق الإنسان ومنع اللجوء إلى العمل القسري في سلاسل التوريد.

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