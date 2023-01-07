السعودية.. 6 اتفاقيات عمالية بـ27 مليار ريال لاستقدام نصف مليون عامل وعاملة

وقعت أركو للاستقدام السعودية 6 اتفاقيات عمّالية بقيمة 27 مليار ريال مع كلا من تركيا، وإندونيسيا، وتايلاند، وأذربيجان، وطاجيكستان، وأوزبكستان تستهدف استقدام نصف مليون عامل وعاملة، تلبية لاحتياجات السوق الحالية والتوسعية المستقبلية.

وجاءت هذه الاتفاقيات على هامش زيارات وزارية رسمية سابقة لوزير التجارة وزير الإعلام المكلف ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الاستثمار خالد بن عبد العزيز الفالح لهذه الدول.

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وتستهدف الاتفاقيات بلوغ عدد العمالة المستقدمة من دولتي تايلاند وإندونيسيا 400 ألف موظف حتى عام 2030 تخدم كل قطاعات الأعمال في المملكة لجميع الأنشطة والمهن، وفق صحيفة الرياض.

كما تستهدف هذه الاتفاقيات استقدام 100 ألف عامل وعاملة من تركيا وأذربيجان وطاجيكستان وأوزباكستان على مدى السبعة أعوام القادمة.

وتسهم الاتفاقيات في خلق بيئة عملية جاذبة لشركات الموارد البشرية المحلية والدولية لاستقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة سواء في مهن العمالة المنزلية أو المهن التي يحتاجها أصحاب الأعمال، بفضل التحسينات الكبيرة التي أجريت على كثير من الأنظمة والقوانين والتشريعات العمالية التي تضمن كافة الحقوق لكل من يعمل في سوق الموارد البشرية السعودية التي أصبحت تضاهي وتسبق كثيرا من دول العالم.

يذكر أن سوق الموارد البشرية بالمملكة شهدت في الفترة الأخيرة ارتفاعا كبيرًا في الطلب بعد جائحة كورونا، وكذلك بعد الإعلان عن العديد من المشروعات الضخمة المرتبطة برؤية المملكة 2030، وتتطلب جهودًا كبيرة من قبل شركات الموارد البشرية في توفير الأيدي العاملة المتخصصة في مختلف المجالات.