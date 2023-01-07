اقتصاد مصر
مصر تطلب قمحاً في مناقصة ممولة من البنك الدولي
للشحن خلال الفترة من 10 إلى 25 فبراير
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر عن مناقصة لشراء أقماح في إطار برنامج دعم الأمن الغذائي والقدرة على الصمود الممول من البنك الدولي تحت القرض رقم EG – 9399 بتمويل عند الاطلاع لكمية 30 أو 40 أو 50 أو 55 أو 60 ألف طن +/-5% بناء على رغبة البائع من آخر محصول للتوريد شاملا تكلفة الشحن.
ويكون الشحن خلال الفترة من 10 إلى 25 فبراير/ شباط 2023 من جميع المناشئ المعلن عنها بكراسة شروط ومواصفات الهيئة العامة للسلع التموينية.
مادة اعلانية
وقالت الهيئة إنه يتعين تقديم العروض مباشرة للهيئة في موعد غايته الساعة 12 ظهرا يوم الثلاثاء.
اقرأ أيضاً
-
الأسهم الأوروبية تغلق عند أعلى مستوى في 7 أشهر.. و4.6% ارتفاعاً أسبوعياًالمؤشر ستوكس 600 الأوروبي يغلق على ارتفاع 1.2% عند أعلى مستوى له منذ مايو أسواق المال
-
ارتفاع احتياطيات الصين من النقد الأجنبي إلى 3.128 تريليون دولار في ديسمبرمقارنة مع 3.117 تريليون دولار في نوفمبر اقتصاد
-
أسعار النفط تنهي الأسبوع متراجعة 8%.. أسوأ بداية سنوية منذ 2016بسبب مخاوف الركود العالمي طاقة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية