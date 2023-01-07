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محصول قمح في مصر (رويترز)
محصول قمح في مصر
اقتصاد مصر

مصر تطلب قمحاً في مناقصة ممولة من البنك الدولي

للشحن خلال الفترة من 10 إلى 25 فبراير

القاهرة - رويترز
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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر عن مناقصة لشراء أقماح في إطار برنامج دعم الأمن الغذائي والقدرة على الصمود الممول من البنك الدولي تحت القرض رقم EG – 9399 بتمويل عند الاطلاع لكمية 30 أو 40 أو 50 أو 55 أو 60 ألف طن +/-5% بناء على رغبة البائع من آخر محصول للتوريد شاملا تكلفة الشحن.

‭و‬يكون الشحن خلال الفترة من 10 إلى 25 فبراير/ شباط 2023 من جميع المناشئ المعلن عنها بكراسة شروط ومواصفات الهيئة العامة للسلع التموينية.

وقالت الهيئة إنه يتعين تقديم العروض مباشرة للهيئة في موعد غايته الساعة 12 ظهرا يوم الثلاثاء.

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