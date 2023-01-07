مصر تطلب قمحاً في مناقصة ممولة من البنك الدولي

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر عن مناقصة لشراء أقماح في إطار برنامج دعم الأمن الغذائي والقدرة على الصمود الممول من البنك الدولي تحت القرض رقم EG – 9399 بتمويل عند الاطلاع لكمية 30 أو 40 أو 50 أو 55 أو 60 ألف طن +/-5% بناء على رغبة البائع من آخر محصول للتوريد شاملا تكلفة الشحن.

‭و‬يكون الشحن خلال الفترة من 10 إلى 25 فبراير/ شباط 2023 من جميع المناشئ المعلن عنها بكراسة شروط ومواصفات الهيئة العامة للسلع التموينية.

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وقالت الهيئة إنه يتعين تقديم العروض مباشرة للهيئة في موعد غايته الساعة 12 ظهرا يوم الثلاثاء.