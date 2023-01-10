الملك سلمان يوجه باستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي "حساب المواطن"

وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، باستمرار الدعم الإضافي المقدم لمستفيدي "حساب المواطن" حتى مارس 2023.

كما وجه الملك سلمان بناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، باستمرار فتح التسجيل في البرنامج، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

مادة اعلانية

ويأتي ذلك استمراراً للتوجيه الملكي الصادر في شهر يوليو من عام 2022، والذي تضمن تخصيص مبلغ (20) مليار ريال منها (8 مليارات ريال) كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي 2022م وفق الضوابط المعلنة مسبقاً إلى جانب إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقاً.

أودع برنامج حساب المواطن، نحو 3.6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.

وذكر البرنامج أن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته وصل أكثر من 141 مليار ريال منها 1.78 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.