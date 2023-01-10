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حقل قمح في روسيا (رويترز)
حقل قمح في روسيا
اقتصاد مصر

تجار: أقل عرض تلقته مصر في مناقصة لشراء قمح روسي 337 دولارا للطن

يشمل التكلفة والشحن

القاهرة – رويترز
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قال تجار إن أقل عرض قُدم في مناقصة حكومية مصرية لشراء قمح، اليوم الثلاثاء، بلغ 337 دولارا للطن لشراء 60 ألف طن من القمح الروسي شاملة التكلفة والشحن. والعرض مقدم من شركة آستون.

وتسعى الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، لشراء كمية لم تحددها من القمح في مناقصة دولية في إطار برنامج للأمن الغذائي يموله البنك الدولي.

وذكرت الهيئة أن المناقصة تهدف لتوريد 30 ألفا أو 40 ألفا أو 50 ألفا أو 55 ألفا أو 60 ألف طن شاملة التكلفة والشحن لتوريدها في الفترة من 10 إلى 25 فبراير شباط من أي من المناشئ المعلن عنها بكراسة الشروط. وسيكون السداد بنظام الدفع الفوري عند الاطلاع.

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