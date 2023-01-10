عائدات قناة السويس تقفز 92% لـ 17 مليار جنيه في نوفمبر

كشفت بيانات رسمية حديثة عن ارتفاع عائدات قناة السويس المصرية لتسجل نحو 17.3 مليار جنيه في شهر نوفمبر الماضي، وذلك مقابل 9 مليارات جنيه في الشهر المناظر له عام 2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 8.3 مليار جنيه، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 92.2%.

ووفق النشرة الدورية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد سجلت قناة السويس عائدات بقيمة 14.3 مليار جنيه، وذلك في شهر أكتوبر الماضي، ارتفاعا من 13.3 مليار جنيه في شهر أكتوبر عام 2021، بزيادة بلغت مليار جنيه.

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وفي أغسطس الماضي، أعلنت هيئة قناة السويس أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر يوليو 2022، سجلت أرقاما قياسية جديدة محققة أعلى معدل عبور شهري في تاريخ القناة بلغ 2103 سفن، وأعلى حمولة صافية شهرية في تاريخ القناة عند 125.1 مليون طن، مما انعكس على زيادة عائدات القناة لتسجل أعلى إيراد شهري في تاريخها بلغ 704 ملايين دولار.

كان رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، قد توقع في تصريحات أمس، أن تبلغ الإيرادات المتوقعة من عبور السفن للمجرى الملاحي لقناة السويس 8 مليارات و700 مليون دولار العام الجاري.

ووفق بيانات الهيئة، تشير حركة الملاحة بالقناة إلى أن شهر يوليو الماضي شهد عبور 2103 سفن من الاتجاهين، مقابل عبور 1670 سفينة خلال شهر يوليو من العام الماضي، بفارق 433 سفينة وبنسبة زيادة قدرها 25.9%. كما بلغ إجمالي الحمولات الصافية 125.1 مليون طن مقابل 105.8 مليون طن خلال شهر يوليو من العام الماضي، بفارق 19.3 مليون طن وبنسبة زيادة بلغت 18.2%.

وسجلت عائدات قناة السويس خلال شهر يوليو من العام الحالي نحو 704 ملايين دولار مقابل نحو 531.8 مليون دولار خلال شهر يوليو من العام الماضي، بفارق 172.2 مليون دولار، وبنسبة زيادة بلغت نحو 32.4%.

وخلال شهر يوليو الماضي شهدت القناة ارتفاعاً بأعداد ناقلات البترول العابرة بنسبة 60.2%، لتحقق أعلى إيراد شهري لناقلات البترول على الإطلاق قدره 153 مليون دولار، كما زادت أعداد ناقلات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 31% لتحقق أعلى إيراد شهري لناقلات الغاز الطبيعي المسال على مدار تاريخ القناة قدره 52 مليون دولار.