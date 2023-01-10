الحكومة الألمانية: التضخم بلغ ذروته في البلاد بسبب أسعار الطاقة

قالت رئيسة مجلس الخبراء الاقتصاديين لحكومة ألمانيا، مونيكا شنيتزر، إن معدل التضخم في ألمانيا ربما بلغ ذروته مع انخفاض أسعار الطاقة العالمية.

وتوقعت مونيكا شنيتزر أن تستمر أسعار الغاز الطبيعي في الانخفاض هذا العام، نقلاً عن رويترز.

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وسجلت ألمانيا أعلى معدل تضخم سنوي لها منذ أكثر من 70 عاما، وفقا لبيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي.

وجاءت معدلات التضخم القياسية مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بسبب هجوم روسيا على أوكرانيا، حيث وصل معدل التضخم للعام بأكمله إلى 7.9%، في عام 2022. وكانت آخر مرة اقترب فيها التضخم السنوي من هذا المستوى في عام 1951، عندما بلغ 7.6% مع بدء الانتعاش الاقتصادي بعد الحرب. بلغ معدل التضخم السنوي في عام 2021 ، نحو 3.1%.