"حساب المواطن" في السعودية يودع 3.6 مليار ريال للمستفيدين عن شهر يناير

أودع برنامج حساب المواطن في السعودية، اليوم الثلاثاء، مخصص دعم شهر يناير بقيمة 3.6 مليار ريال للمستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الـ62، وذلك بعد التوجيه الملكي المتضمِّن استمرار الدعم الإضافي للمستفيدين لثلاثة أشهر حتى دفعة شهر مارس 2023م.

وأوضح البرنامج في بيان أن الدعم يأتي بهدف تمكين المستفيدين وحمايتهم من التداعيات الناتجة بسبب ارتفاع الأسعار عالميًّا؛ وعليه سيكون الاستحقاق الكامل للمستفيد الرئيسي 720 ريالاً عوضًا عن 417 ريالاً.

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وقال مدير عام برنامج حساب المواطن، وليد الأسمري، إن التسجيل لا يزال قائمًا لكل من يرغب بالتسجيل والحصول على دعم البرنامج، وذلك عبر الرابط ca.gov.sa.

وذكر مدير عام البرنامج أن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والستين بلغ 11.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 145 مليار ريال.

وأوضح أن 76% من إجمالي المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1848 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.5 مليون تابع، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 487 ألف مستفيد.