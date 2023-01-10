اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
حساب المواطن
حساب المواطن
حساب المواطن

"حساب المواطن" في السعودية يودع 3.6 مليار ريال للمستفيدين عن شهر يناير

زيادة الاستحقاق الكامل للمستفيد الرئيسي 720 ريالاً عوضًا عن 417 ريالاً

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أودع برنامج حساب المواطن في السعودية، اليوم الثلاثاء، مخصص دعم شهر يناير بقيمة 3.6 مليار ريال للمستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الـ62، وذلك بعد التوجيه الملكي المتضمِّن استمرار الدعم الإضافي للمستفيدين لثلاثة أشهر حتى دفعة شهر مارس 2023م.

وأوضح البرنامج في بيان أن الدعم يأتي بهدف تمكين المستفيدين وحمايتهم من التداعيات الناتجة بسبب ارتفاع الأسعار عالميًّا؛ وعليه سيكون الاستحقاق الكامل للمستفيد الرئيسي 720 ريالاً عوضًا عن 417 ريالاً.

وقال مدير عام برنامج حساب المواطن، وليد الأسمري، إن التسجيل لا يزال قائمًا لكل من يرغب بالتسجيل والحصول على دعم البرنامج، وذلك عبر الرابط ca.gov.sa.

الملك سلمان يوجه باستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي "حساب المواطن" اقتصاد اقتصاد السعودية الملك سلمان يوجه باستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي "حساب المواطن"

وذكر مدير عام البرنامج أن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والستين بلغ 11.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 145 مليار ريال.

وأوضح أن 76% من إجمالي المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1848 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.5 مليون تابع، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 487 ألف مستفيد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أكثر من 9 آلاف عنصر من الجيش والشرطة العراقية في مهمة لتأمين "خليجي 25" أكثر من 9 آلاف عنصر من الجيش والشرطة العراقية في مهمة لتأمين "خليجي 25"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط