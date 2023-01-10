اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اقتصاد أوروبا

"غولدمان ساكس" تغير توقعاتها: اقتصاد منطقة اليورو سيحقق نموا في 2023

نتيجة تراجع أسعار الغاز الطبيعي وإظهار الاقتصاد مرونة أكثر بنهاية العام

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

غيرت مجموعة غولدمان ساكس من نظرتها لاقتصاد منطقة اليورو إلى النمو مقارنة بتوقعات سابقة بالانكماش.

ورفعت "غولدمان ساكس" من توقعاتها لنمو اقتصاد أوروبا إلى 0.6% مقارنة مع توقعات سابقة بانكماش 0.1% في العام الحالي.

كما توقعت "غولدمان ساكس" أن تتراجع معدلات التضخم في أوروبا بأكثر من التوقعات لتصل إلى 3.25% بنهاية 2023.

"بدل مطاعم" 30 ألف دولار سنوياً.. هل هي أفضل وظيفة في العالم؟ قصص اقتصادية عمل "بدل مطاعم" 30 ألف دولار سنوياً.. هل هي أفضل وظيفة في العالم؟

وجاء تعديل النظرة نتيجة تراجع أسعار الغاز الطبيعي وإظهار الاقتصاد مرونة أكثر بنهاية العام، إضافة إلى تخلي الصين عن قيود فيروس كورونا في وقت أقرب من التوقعات السابقة.

وكانت مجموعة "غولدمانساكس" ، قد توقعت أن ترتفع الأسهم الصينية بنسبة 15% إضافية في وقت قد يصل سعر صرف اليوان إلى مستوياته المسجلة في أبريل الماضي بسبب إعادة فتح الاقتصاد.

ورفعت المجموعة مستهدفاتها لمؤشر MSCI للأسهم الصينية إلى 80 نقطة خلال الـ12 شهرا المقبلة مقارنة بتوقعاتها السابقة عند 70 نقطة.

وعدلت "غولدمان ساكس" من توقعاتها لسعر صرف اليوان إلى 6.5 مقابل الدولار مقارنة بتوقعاتها السابقة عند 6.9.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أكثر من 9 آلاف عنصر من الجيش والشرطة العراقية في مهمة لتأمين "خليجي 25" أكثر من 9 آلاف عنصر من الجيش والشرطة العراقية في مهمة لتأمين "خليجي 25"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط