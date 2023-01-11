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بريطانيا تعزز التعاون في مجال المعادن المهمة مع السعودية

تتيح فرصا جديدة لشركات التعدين البريطانية للقيام بأنشطة في المملكة

لندن - رويترز
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قالت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، إنها وافقت على تعزيز تعاونها مع السعودية لتنويع مصادر المعادن المهمة.

وقالت وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في بريطانيا إن الشراكة قد تشهد استثمارا سعوديا في قطاعي تمويل الصناعات التحويلية والتعدين بالمملكة المتحدة، وفرصا جديدة لشركات التعدين البريطانية للقيام بأنشطة في المملكة.

وذكرت الحكومة البريطانية أن ذلك مهم أيضا "لضمان عدم اعتماد سلاسل توريد المعادن المهمة في المملكة المتحدة بشكل مفرط على دولة واحدة، إذ تهيمن الصين حاليا على الإمدادات".

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قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الأربعاء، إن الاكتشافات الأخيرة أظهرت محفظة متنوعة من اليورانيوم في المملكة؛ مشيراً إلى وجود مواقع جيولوجية مختلفة داخل المملكة غنية باليورانيوم من بينها جبل سعيد والمدينة المنورة.

ويأتي توجه السعودية لإنتاج اليورانيوم ضمن مستهدفاتها لتوفير الطاقة النظيفة محليا وإقليمياً.

وأضاف الوزير في حديثه خلال مؤتمر التعدين المنعقد في الرياض، إن المملكة تسعى لتصنيع الوقود النووي للاستخدام المحلي وتصديره.

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