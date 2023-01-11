اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ميناء العين السخنة موانئ مصر
ميناء العين السخنة في مصر
اقتصاد مصر

مصر تعلن الإفراج عن بضائع بـ1.5 مليار دولار منذ بداية 2023

ارتفع إجمالي البضائع المفرجة عنها منذ بداية ديسمبر الماضي إلى 8.5 مليار دولار

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن مجلس الوزراء المصري أن قيمة البضائع المفرج عنها لمختلف الأغراض الاستيرادية خلال الفترة من 1 إلى 10 يناير الجاري، وصلت قيمتها إلى أكثر من 1.5 مليار دولار، وذلك من خلال مختلف الأنظمة، سواء نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، أو من خارجه.

وأضاف مجلس الوزراء في بيان، اليوم الأربعاء، أن قيمة البضائع المفرج عنها للأغراض الصناعية وصلت إلى أكثر من 613 مليون دولار، متضمنة ما هو سلع غذائية، ومستلزمات صناعية أولية، أو مصنعة، وغير ذلك من قطع الغيار، والأجزاء اللازمة لهذا القطاع المهم.

وأوضح أنه وفقا لنظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، وصلت قيمة البضائع المفرج عنها خلال الفترة من 1 إلى 10 يناير الجاري، من سلعة الذرة إلى أكثر من 40.7 مليون دولار.

مصر تعلن الإفراج عن بضائع بـ6.25 مليار دولار في ديسمبر اقتصاد اقتصاد مصر مصر تعلن الإفراج عن بضائع بـ6.25 مليار دولار في ديسمبر

وسجلت قيمة المفرج عنه من فول الصويا نحو 28 مليون دولار، خلال هذه الفترة، كما سجلت الكيماويات الخاصة بالأدوية 56 مليون دولار.

وفى ختام استعراضه للتقرير، جدد رئيس الوزراء الإشارة إلى استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بشأن الإسراع في إجراءات الإفراج الجمركي عن مختلف السلع والبضائع بالمواني المصرية؛ سعياً لتوفير السلع المختلفة بالأسواق المحلية.

وتجدر الإشارة إلى أن شهر ديسمبر الماضي شهد الإفراج عن بضائع بنحو 7 مليارات دولار، وبذلك تصل القيمة الإجمالية لما تم الإفراج عنه منذ أول ديسمبر وحتى الآن لنحو 8.5 مليار دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إصابة 6 بينهم ضابط شرطة في حادثة طعن بمحطة قطارات في باريس إصابة 6 بينهم ضابط شرطة في حادثة طعن بمحطة قطارات في باريس
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط