الإمارات تعين سلطان الجابر رئيساً لمؤتمر المناخ "كوب 28"

قالت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، إن سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الحكومية العملاقة (أدنوك)، سيتولى رئاسة مؤتمر المناخ "كوب 28" الذي تستضيفه البلاد هذا العام.

وجاء في بيان صادر عن مكتب الجابر أن رئيس الشركة الذي يشغل أيضا منصب وزير الصناعة والتكنولوجيا ومبعوث بلاده الخاص لتغير المناخ، سيعمل على وضع جدول أعمال مؤتمر "كوب 28"، وسيلعب دورا محوريا في المفاوضات بين الحكومات للتوصل إلى توافق في الآراء.

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ينتقل الحدث إلى الإمارات، وهي عضو بارز في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بعدما استضافت مصر الدورة السابعة والعشرين في عام 2022.

قالت ليزا شيبر، المتخصصة في الجغرافيا البيئية التي شاركت في إعداد تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة في العام الماضي بشأن التكيف المناخي: "من الواضح أن تعيين رئيس تنفيذي في قطاع النفط مسؤولا عن المفاوضات الخاصة بمؤتمر كوب 28 يشكل تضاربا في المصالح".

لكن الجابر باعتباره الرئيس التنفيذي المؤسس لشركة مصدر للطاقة المتجددة في أبوظبي التي تمتلك أدنوك فيها حصة 24%، فإنه يتمتع بخبرة في مجال العمل الصديق للبيئة وأشرف على عملها في تبني الموارد المتجددة في الإمارات. كما يشرف على تسريع استراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية في أدنوك التي تم إقرارها في أواخر العام الماضي.

وتدعو الإمارات ومنتجو الطاقة في الخليج إلى انتقال واقعي للطاقة، بحيث تواصل الهيدروكربونات لعب دور لضمان أمن الطاقة مع الالتزام في الوقت نفسه بخفض الانبعاثات الكربونية.

وتقلص الزخم لمطالبة الحكومات والشركات بعدم استخراج النفط والغاز منذ الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، وأزمة الطاقة في أوروبا.

وتتعهد الإمارات التي كانت أول دولة في المنطقة تصادق على اتفاق باريس للمناخ بالوصول بصافي الانبعاثات للصفر بحلول عام 2050.

ويعقد مؤتمر "كوب 28" بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر، وسيشهد أول تقييم عالمي منذ اتفاقية باريس التاريخية لعام 2015.

قال الجابر الذي أشار البيان إلى أنه سيكون أول رئيس تنفيذي يشغل منصب رئيس مؤتمر الأطراف، إن بلاده ستركز على أن "تكون الدورة القادمة من المؤتمر أكثر واقعية واحتواء لجميع الآراء". وأكد أن الإمارات "ستحرص على الوصول إلى مخرجات عالية الطموح".

وقال فرانس تيمرمانز، منسق سياسة المناخ في الاتحاد الأوروبي، إنه سيلتقي بالجابر هذا الأسبوع. وكتب على تويتر: "باعتبارها الرئيس القادم (للمؤتمر)، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة لها دور حاسم في تشكيل الاستجابة العالمية لأزمة المناخ.. نحن بحاجة إلى زيادة السرعة".