الهيئة الملكية للجبيل وينبع توقع 5 اتفاقيات استثمارية بأكثر من 43 مليار ريال

وقّعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع خمس اتفاقيات بمبلغ يزيد عن 43 مليار ريال لإنشاء مشاريع في مدينتي رأس الخير للصناعات التعدينية وينبع الصناعية، وذلك على هامش مؤتمر التعدين الدولي المقام بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.

وشملت الاتفاقيات توقيع الهيئة الملكية في ينبع اتفاقيتين استثماريتين، الأولى مع شركة "البحر الأحمر للألمنيوم الصناعية" لإقامة مشروع مصنع خاص بصهر "ودرفلة" الألمنيوم، إضافة إلى سبك المعادن غير الحديدية، لتسهم في سدّ حاجة السوق المحلية والإقليمية والعالمية، وبلغت مساحة المشروع 703.8 هكتار بحجم استثمار يصل إلى 38.17 مليار ريال.

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ومن المتوقع أن يوفر المشروع 5517 فرصة وظيفية للمساهمة في مشاريع البنية التحتية الخاصة بالتعدين من خلال مرفأ توزيع الخامات التعدينية، التي تعد بوابة إستراتيجية للوصول إلى الأسواق العالمية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

والاتفاقية الثانية مع شركة "إي في ميتالز" (EVM)، لإقامة مجمّع لإنتاج المواد الكيميائية عالية النقاء والمطلوبة للمواد الفعالة في الكاثود القابلة لإعادة شحن بطاريات الليثيوم أيون للسيارات الكهربائية وتخزين الطاقة المتجددة، وتبلغ مساحة المشروع 127 هكتاراً بحجم استثمار يصل إلى 3.37 مليار ريال.

فيما وقّعت الهيئة الملكية بمدينة رأس الخير للصناعات التعدينية 3 اتفاقيات استثمارية، الأولى مع "الشركة السعودية للصناعات التحويلية القابضة"، لتخصيص مساحة 157 ألف متر مربع لإنشاء مصنع لإنتاج رقائق الألومنيوم ولفائفه بمدينة رأس الخير للصناعات التعدينية وتشغيله، حيث سيصبح المشروع ذا قيمة مضافة لاستخدامه المواد الأولية من شركة "معادن"، ويخدم السوق المحلية والأسواق العالمية، حيث يبلغ مجموع الاستثمار فيه ملياراً و281 مليون ريال، ومن المتوقع أن يوفر أكثر من 350 فرصة عمل.

كما تم توقيع اتفاقية مع شركة "طموح للتطوير والاستثمار" لتخصيص أرض بمساحة 130 ألف متر مربع، لإنشاء مصنع لإنتاج فلوريد الألمنيوم عالي الكثافة وتشغيله، حيث تبلغ قيمة الاستثمار فيه 474 مليون ريال، وسيوفر أكثر من 127 فرصة عمل.

ووقعت الاتفاقية الثالثة مع شركة "الخدمات والإنشاءات للحماية البترولية" لتخصيص موقع بمساحة إجمالية 10 آلاف متر مربع، لإنشاء مصنع للخرسانة الجاهزة وتشغيله للاستخدامات البحرية، الذي سيكون مسانداً لقطاع المواني والصناعات البحرية بحجم استثمار 5 ملايين ريال كما سيوفر 75 فرصة عمل.