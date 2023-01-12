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صادق خان
رئيس بلدية لندن صادق خان
بريطانيا

رئيس بلدية لندن: "بريكست لا يعمل"

خان: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "أضعف اقتصادنا وكسر اتحادنا ولطّخ سمعتنا"

لندن - فرانس برس
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من المقرر أن يدعو رئيس بلدية لندن العمالي صادق خان داونينغ ستريت، اليوم الخميس، إلى الاعتراف "بالضرر الهائل" الناجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والإقرار بأن بريكست "لا يعمل".

قال خان المعارض لبريكست في خطاب حصلت وكالة فرانس برس على مقتطفات منه: "بعد عامين من الإنكار، علينا الآن مواجهة الحقيقة الصعبة: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يعمل".

وأضاف أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "أضعف اقتصادنا وكسر اتحادنا ولطّخ سمعتنا" كما جاء في النص.

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وقال خان بحسب مقتطفات خطابه: "لا يمكنني ببساطة أن أبقى صامتا بشأن الأضرار الهائلة التي سببها بريكست".

لكنه لا يرى أن الوضع "لا يمكن إصلاحه"، موضحا: "نحن نحتاج إلى مزيد من التوافق مع جيراننا الأوروبيين.. مقاربة مختلفة حيال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي القاسي والصعب" وهو ما يعني "نقاشا براغماتيا حول مزايا أن تكون (الدولة) جزءا من الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة".

وبحسب رئيس بلدية لندن "لا أحد يريد أن يرى عودة الانقسام والطريق المسدود الذي سيطر على نظامنا السياسي لمدة خمس سنوات طويلة".

لكن "الحقيقة هي أن المركز المالي القوي في لندن تضرّر بشدة من فقدان عقود ومواهب" ذهبت إلى أماكن أوروبية أخرى مثل باريس وأمستردام، وفق خان.

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