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صادرات تركيا
اقتصاد تركيا

سفير أنقرة الجديد بإسرائيل: سنرفع حجم التجارة الثنائية بين البلدين لـ 15 مليار دولار

3.7 مليار دولار قيمة صادرات تركيا إلى إسرائيل في 2022

دبي - العربية.نت
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قال سفير أنقرة الجديد بإسرائيل إننا سنعمل على زيادة حجم التجارة الثنائية بين البلدين إلى 15 مليار دولار.

وأضاف السفير التركي خلال تقديمه أوراق اعتماده في تل أبيب، أن هناك نحو 100 ألف من اليهود الأتراك يعيشون بإسرائيل وهم جسر بيننا.

وفي 2022، قالت وزارة النقل الإسرائيلية، إن إسرائيل وتركيا ستوسعان حركة الطيران الثنائية بموجب اتفاق طيران جديد، هو الأول بينهما منذ عام 1951.

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وأضافت "من المتوقع أن يسفر الاتفاق عن استئناف رحلات الشركات الإسرائيلية إلى عدد من الوجهات في تركيا، إلى جانب رحلات الشركات التركية إلى إسرائيل".

وحققت الصادرات التركية إلى دول الشرق الأوسط والخليج، نمواً بنسبة 17.8% خلال العام الماضي، لتبلغ عائداتها 34.2 مليار دولار.

وبحسب بيانات استقتها الأناضول من مجلس المصدرين الأتراك، فإن العراق تصدّر خلال 2022، قائمة البلدان الأكثر استيراداً من تركيا بين دول الشرق الأوسط والخليج، بواقع 10.5 مليار دولار.

وفي المركز الثاني، حلّت إسرائيل بـ 3.7 مليار دولار، ثم الإمارات بـ 2.4 مليار دولار.

وفي السياق، استوردت سوريا من تركيا خلال العام الماضي، ما قيمته 1.5 مليار دولار، فيما بلغت واردات قطر 1.4 مليار دولار، والسعودية 949.6 مليون دولار.

أما الأردن فقد بلغت قيمة الصادرات التركية إليه 872.9 مليون دولار، وإلى الكويت 636.5 مليون دولار.

وعلى صعيد متصل، تصدرت السعودية دول المنطقة التي شهدت وارداتها من تركيا، أكبر نسبة نمو خلال 2022، وذلك بـ 400.3%.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي صادرات تركيا لدول الشرق الأوسط والخليج، بلغ 29 مليار دولار، خلال 2021.

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