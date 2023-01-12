طلبات إعانة البطالة الأميركية عند أدنى مستوى في 15 أسبوعا

انخفضت طلبات الحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها خلال 15 أسبوعا، فيما يواصل سوق العمل إظهار المرونة في مواجهة محاولات الاحتياطي الفيدرالي تهدئة الاقتصاد.

ذكرت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن عدد الأميركيين المتقدمين للحصول على مساعدات البطالة للأسبوع المنصرم في 7 يناير/كانون الثاني انخفض بمقدار 1000 من 206 آلاف إلى 205 آلاف، في الأسبوع السابق.

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انخفض المتوسط المتحرك للطلبات لأربعة أسابيع، والذي يخفف من بعض التقلبات الأسبوعية، بمقدار 1750 إلى 212500.

ينظر إلى طلبات البطالة بشكل عام على أنها مؤشر لتسريح العمال، والتي كانت منخفضة نسبيا منذ تسببت جائحة فيروس كورونا في ضياع ملايين الوظائف ربيع عام 2020.

وتحظى سوق العمل الأميركية بمراقبة عن كثب من قبل صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذين رفعوا أسعار الفائدة سبع مرات العام الماضي في محاولة لإنعاش سوق الوظائف وخفض التضخم المرتفع.

وتلقى حوالي 1.63 مليون شخص إعانات البطالة في الأسبوع الذي انتهى في 31 ديسمبر/ كانون أول، بانخفاض قدره 63000 عن الأسبوع السابق.