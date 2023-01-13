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محل سوبرماركت في فرنسا (رويترز)
محل سوبرماركت في فرنسا (رويترز)
تضخم

التضخم يتراجع في فرنسا خلال ديسمبر إلى 6.7%

أحدث إشارة على أن تباطؤ ارتفاع أسعار الطاقة يساعد أوروبا في التغلب على الأزمة

دبي - العربية.نت
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قال مكتب الإحصاء الوطني الفرنسي، اليوم الجمعة، إن التضخم في فرنسا هبط إلى 6.7% في ديسمبر، من 7.1% في نوفمبر، بما يتماشى تماما مع أرقام التضخم الأولية السابقة للشهر، وفق "رويترز".

يمثل الانخفاض أحدث إشارة على أن تباطؤ ارتفاع أسعار الطاقة يساعد أوروبا في التغلب على أسوأ ما في أزمة التضخم.

وكان التضخم استقر في فرنسا، بشكل غير متوقع عند مستوى قياسي مرتفع في نوفمبر، مخالفاً التباطؤ في أجزاء أخرى من منطقة اليورو، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد أوروبي بنسبة 7.1٪ عن العام السابق، ما جاء متطابقاً مع زيادة أكتوبر، بحسب ما قاله مكتب الإحصاء Insee.

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